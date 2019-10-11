Вітренка призначено членом наглядової ради "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення зміни до Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента №747/2019 від 11 жовтня.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" призначити членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Вітренка Юрія Юрійовича — директора виконавчого "Групи Нафтогаз" акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака у наглядову раду "Укроборонпрому".