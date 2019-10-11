Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента №747/2019 от 11 октября.
"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - директора исполнительного "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию)", - говорится в документе.
Напомним, ранее Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака в наблюдательный совет "Укроборонпрома".