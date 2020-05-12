Вітчизняні препарати непогано себе зарекомендували у лікуванні COVID-19 – Голубовська

"На сьогоднішній момент у нас накопичується наш досвід. І ми проводимо серйозний аналіз з колегами, з професорами у всіх регіонах, проводимо аналіз ефективності тих схем, які закладені в нашому протоколі, який використовують у всьому світі. Ми зробимо свої висновки, нам треба час для цього. Ну така ситуація, ми всі в стані експерименту", - сказала Голубовська.

За її словами, люди повинні отримувати безкоштовне лікування вітчизняними препаратами.

"Вітчизняні препарати себе непогано зарекомендували. Так, наші вітчизняні препарати, як це не дивно комусь здасться. І ми їх широко використовуємо. Просто є шанс, щоб їх можна було безкоштовно людям отримати, а не купувати люди повинні. Нам держава повинна допомогти", - додала Голубовська.

Нагадаємо, як повідомила Голубовська, державний експертний центр МОЗ України допустив до дослідження лише два вітчизняні препарати для боротьби з коронавірусною хворобою, в той час як у світі досліджується маса таких препаратів.