Вітчизняні препарати непогано себе зарекомендували у лікуванні COVID-19 – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Лікарі по всіх регіонах України проводять між собою аналіз протоколу лікування коронавірусної хвороби. Вітчизняні препарати себе непогано зарекомендували у боротьбі з цією хворобою. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"На сьогоднішній момент у нас накопичується наш досвід. І ми проводимо серйозний аналіз з колегами, з професорами у всіх регіонах, проводимо аналіз ефективності тих схем, які закладені в нашому протоколі, який використовують у всьому світі. Ми зробимо свої висновки, нам треба час для цього. Ну така ситуація, ми всі в стані експерименту", - сказала Голубовська.
За її словами, люди повинні отримувати безкоштовне лікування вітчизняними препаратами.
"Вітчизняні препарати себе непогано зарекомендували. Так, наші вітчизняні препарати, як це не дивно комусь здасться. І ми їх широко використовуємо. Просто є шанс, щоб їх можна було безкоштовно людям отримати, а не купувати люди повинні. Нам держава повинна допомогти", - додала Голубовська.
Нагадаємо, як повідомила Голубовська, державний експертний центр МОЗ України допустив до дослідження лише два вітчизняні препарати для боротьби з коронавірусною хворобою, в той час як у світі досліджується маса таких препаратів.