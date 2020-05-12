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Отечественные препараты неплохо себя зарекомендовали в лечении COVID-19 - Голубовская

Киев • УНН

 • 16685 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Врачи по всем регионам Украины проводят между собой анализ протокола лечения коронавирусной болезни. Отечественные препараты себя неплохо зарекомендовали в борьбе с этой болезнью. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Отечественные препараты неплохо себя зарекомендовали в лечении COVID-19 - Голубовская

"На сегодняшний момент у нас накапливается наш опыт. И мы проводим серьезный анализ с коллегами, с профессорами во всех регионах, проводим анализ эффективности тех схем, которые заложены в нашем протоколе, который используют во всем мире. Мы сделаем свои выводы, нам надо время для этого. Ну такая ситуация, мы все в состоянии эксперимента", - сказала Голубовская.

По ее словам, люди должны получать бесплатное лечение отечественными препаратами.

"Отечественные препараты себя неплохо зарекомендовали. Да, наши отечественные препараты, как это ни странно кому-то покажется. И мы их широко используем. Просто есть шанс, чтобы их можно было бесплатно людям получить, а не покупать люди должны. Нам государство должно помочь", - добавила Голубовская.

Напомним, как сообщила Голубовская, государственный экспертный центр Минздрава Украины допустил к исследованию лишь два отечественных препарата для борьбы с коронавирусной болезнью, в то время как в мире исследуется масса таких препаратов.

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