Експертний центр МОЗ не допускає до тестування вітчизняні препарати для боротьби з COVID-19 – Голубовська

"Всі випробування у нас дозволяє робити Державний експертний центр. Я не можу зрозуміти, чому у нас на сьогоднішній день два препарати досліджується, чому, якщо в усьому світі маса препаратів? Слава Богу, що є ще цивілізований світ, який проведе ці дослідження і ми тоді будемо їх дослідження включати в наші протоколи. Але у нас є наші вітчизняні лікарські засоби", - сказала Голубовська.

За її словами, вітчизняні виробники ніколи не зможуть вийти з клінічними дослідженнями на світові ринки, адже це потребує мільярди доларів.

"Є методологія, можна провести будь-яке клінічне дослідження тут. У нас є молекули, які прекрасно працюють, і ми зараз їх застосовуємо, і масово застосовуємо, і єдина думка у всіх фахівців, що вони відмінно працюють. Я знаю, що деякі молекули створені в нашій країні навіть входять в протоколи деяких цивілізованих країн", - додала Голубовська.

Як повідомила УНН лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, в Україні принаймні чотири препарати для боротьби з коронавірусною хворобою готуються пройти клінічні випробування.