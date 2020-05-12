Експертний центр МОЗ не допускає до тестування вітчизняні препарати для боротьби з COVID-19 – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Державний експертний центр МОЗ України допустив до дослідження лише два вітчизняні препарати для боротьби з коронавірусною хворобою, в той час як у світі досліджується маса таких препаратів. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Всі випробування у нас дозволяє робити Державний експертний центр. Я не можу зрозуміти, чому у нас на сьогоднішній день два препарати досліджується, чому, якщо в усьому світі маса препаратів? Слава Богу, що є ще цивілізований світ, який проведе ці дослідження і ми тоді будемо їх дослідження включати в наші протоколи. Але у нас є наші вітчизняні лікарські засоби", - сказала Голубовська.
За її словами, вітчизняні виробники ніколи не зможуть вийти з клінічними дослідженнями на світові ринки, адже це потребує мільярди доларів.
"Є методологія, можна провести будь-яке клінічне дослідження тут. У нас є молекули, які прекрасно працюють, і ми зараз їх застосовуємо, і масово застосовуємо, і єдина думка у всіх фахівців, що вони відмінно працюють. Я знаю, що деякі молекули створені в нашій країні навіть входять в протоколи деяких цивілізованих країн", - додала Голубовська.
Як повідомила УНН лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, в Україні принаймні чотири препарати для боротьби з коронавірусною хворобою готуються пройти клінічні випробування.