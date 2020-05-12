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Экспертный центр Минздрава не допускает к тестированию отечественные препараты для борьбы с COVID-19 - Голубовская

Киев • УНН

 • 15005 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Государственный экспертный центр Минздрава Украины допустил к исследованию лишь два отечественных препарата для борьбы с коронавирусной болезнью, в то время как в мире исследуется масса таких препаратов. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Экспертный центр Минздрава не допускает к тестированию отечественные препараты для борьбы с COVID-19 - Голубовская

"Все испытания у нас позволяет делать Государственный экспертный центр. Я не могу понять, почему у нас на сегодняшний день два препарата исследуется, почему, если во всем мире масса препаратов? Слава Богу, что есть еще цивилизованный мир, который проведет эти исследования и мы тогда будем их исследования включать в наши протоколы. Но у нас есть наши отечественные лекарственные средства", - сказала Голубовская.

По ее словам, отечественные производители никогда не смогут выйти с клиническими исследованиями на мировые рынки, ведь это требует миллиарды долларов.

"Есть методология, можно провести любое клиническое исследование здесь. У нас есть молекулы, которые прекрасно работают, и мы сейчас их применяем, и массово применяем, и единственная мысль у всех специалистов, что они отлично работают. Я знаю, что некоторые молекулы созданные в нашей стране даже входят в протоколы некоторых цивилизованных стран", - добавила Голубовская.

Как сообщила УНН врач-инфекционист Ольга Голубовская, в Украине по крайней мере четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.

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