Экспертный центр Минздрава не допускает к тестированию отечественные препараты для борьбы с COVID-19 - Голубовская

"Все испытания у нас позволяет делать Государственный экспертный центр. Я не могу понять, почему у нас на сегодняшний день два препарата исследуется, почему, если во всем мире масса препаратов? Слава Богу, что есть еще цивилизованный мир, который проведет эти исследования и мы тогда будем их исследования включать в наши протоколы. Но у нас есть наши отечественные лекарственные средства", - сказала Голубовская.

По ее словам, отечественные производители никогда не смогут выйти с клиническими исследованиями на мировые рынки, ведь это требует миллиарды долларов.

"Есть методология, можно провести любое клиническое исследование здесь. У нас есть молекулы, которые прекрасно работают, и мы сейчас их применяем, и массово применяем, и единственная мысль у всех специалистов, что они отлично работают. Я знаю, что некоторые молекулы созданные в нашей стране даже входят в протоколы некоторых цивилизованных стран", - добавила Голубовская.

Как сообщила УНН врач-инфекционист Ольга Голубовская, в Украине по крайней мере четыре препарата для борьбы с коронавирусной болезнью готовятся пройти клинические испытания.