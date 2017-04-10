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Вистава про Гаррі Поттера побила рекорд за кількістю премій "Олів'є"

Київ • УНН

 • 10950 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вистава “Гаррі Поттер і прокляте дитя” отримала рекордну кількість нагород на церемонії вручення британської театральної премії імені Лоуренса Олів’є, передає УНН з посиланням на ВВС.

Вистава виграла у номінаціях "Найкраща п'єса", "Кращий режисер" (Джон Тіффані), "Кращий актор" (Джеймі Паркер за роль Гаррі Поттера), "Краща актриса другого плану" (Нома Думезвени за роль Герміони Грейнджер), "Кращий актор другого плану" (Ентоні Бойл за роль Скорпиуса Мелфоя). Театральній постановці також дісталися призи за кращу сценографію, звук, світло та костюми.

Варто зазначити, що прем'єра вистави "Гаррі Поттер і прокляте дитя" відбулася в кінці липня минулого року в лондонському театрі Palace. Сама п'єса була написана Д.Роулінг у співавторстві зі сценаристом і лауреатом британської премії BAFTA Джеком Торном і Джоном Тіффані, який також виступив режисером постановки.

Сама ж премія імені Лоуренса Олів'є вручається Театральним співтовариством Лондона з 1976 року і є найпрестижнішою британською премією за досягнення в галузі театрального мистецтва.

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