Спектакль о Гарри Поттере побил рекорд по количеству премий "Оливье"

Спектакль выиграл в номинациях “Лучшая пьеса”, “Лучший режиссер” (Джон Тиффани), “Лучший актер” (Джейми Паркер за роль Гарри Поттера), “Лучшая актриса второго плана” (Нома Думезвены за роль Гермионы Грейнджер), "Лучший актер второго плана “(Энтони Бойл за роль Скорпиусв Малфоя). Театральной постановке также достались призы за лучшую сценографию, звук, свет и костюмы.

Стоит отметить, что премьера спектакля “Гарри Поттер и проклятое дитя” состоялась в конце июля прошлого года в лондонском театре Palace. Сама пьеса была написана Д.Роулинг в соавторстве со сценаристом и лауреатом британской премии BAFTA Джеком Торном и Джоном Тиффани, который также выступил режиссером постановки.

Сама же премия имени Лоуренса Оливье вручается Театральным сообществом Лондона с 1976 года и является самой престижной британской премией за достижения в области театрального искусства.