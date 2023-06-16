Високопоставлений російський генерал горячев "майже напевно" загинув на півдні України - британська розвідка

Деталі

"Генерал-майор сергій горячев майже напевно загинув внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України. горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії. Оскільки призначений командувач 35-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант олександр санчик, як повідомляється, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна ймовірність того, що горячев був виконувачем обов'язків командувача армією на момент своєї смерті. горячев – перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року", - повідомили у МО Британії.

У відомстві зауважили, що у березні 2022 року частини цієї армії були присутні під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили були значною мірою знищені під Ізюмом.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 218 500 осіб, 3965 танків та сотень одиниць військової техніки.