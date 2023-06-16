Высокопоставленный российский генерал горячев "почти наверняка" погиб на юге Украины - британская разведка

Детали

"Генерал-майор сергей горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 года или около того на юге Украины. горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии. Поскольку назначенный командующий 35-й общевойсковой армии генерал-лейтенант александр санчик, как сообщается, заполняет пробел в высшем штабе, существует реальная вероятность того, что горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти. горячев – первый российский генерал, убитый в Украине с начала 2023 года", - сообщили в МО Великобритании.

В ведомстве отметили, что в марте 2022 года части этой армии присутствовали во время расправы над мирным населением в Буче, а в июне 2022 года силы были в значительной степени уничтожены под Изюмом.

Дополнения

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 218 500 человек, 3965 танков и сотен единиц военной техники.