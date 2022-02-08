Вісник миру: глава греко-католицької церкви запросив Папу Римського відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Блаженніший Святослав Шевчук заявив у вівторок, що запросив Папу Франциска відвідати Україну, назвавши це величезним жестом, який допоможе встановити мир під час напруженості у відносинах із Росією, пише УНН.
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Виступаючи перед журналістами в режимі відеоконференції з Києва, архієпископ Святослав Шевчук сказав, що не потрібно чекати на ідеальні умови і візит може відбутися навіть у нинішніх умовах.
"Ми кілька разів висловлювали бажання, щоб Святіший Отець відвідав Україну. Ми його запрошували та часто повторювали,— сказав Шевчук. — Ми сповнені надій. Жести дуже важливі і відвідування України було б дуже сильним жестом для всього людства".
Україна переважно православна країна, але близько 10% населення належать до східної чи візантійської католицької церкви.
"В Україні існує консенсус, причому не лише серед католиків, а й серед православних і навіть невіруючих, що Папа Франциск сьогодні є найважливішим моральним авторитетом у світі", — заявив Шевчук. — У народі кажуть, що якщо Папа приїде до України, то війна закінчиться. Вони бачать у папському візиті жест вісника миру".
Доповнення
26 січня Франциск очолив міжнародний день молитви за мир в Україні, закликавши до діалогу, який би превалював над упередженими інтересами.
Щоб відвідати Україну, Папа має бути запрошений урядом та релігійною владою.
Візит може ускладнити ситуацію для Папи, який намагається покращити стосунки з Російською православною церквою.
Нині планується друга зустріч понтифіка із Патріархом Кирилом. Їхня зустріч на Кубі у 2016 році стала першою між Папою та російським Патріархом після великого розколу, який розділив християнство на східну та західну гілки у 1054 році.