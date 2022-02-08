Вестник мира: глава греко-католической церкви пригласил Папу Римского посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Блаженнейший Святослав Шевчук заявил во вторник, что пригласил Папу Франциска посетить Украину, назвав это огромным жестом, который поможет установить мир во время напряженности в отношениях с Россией, пишет УНН.
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Выступая перед журналистами в режиме видеоконференции из Киева, архиепископ Святослав Шевчук сказал, что не нужно ждать идеальные условия и визит может состояться даже в нынешних условиях.
"Мы несколько раз выражали желание, чтобы Святейший Отец посетил Украину. Мы его приглашали и часто повторяли,— сказал Шевчук. — Мы полны надежд. Жесты очень важны и посещение Украины было бы очень сильным жестом для всего человечества".
Украина преимущественно православная страна, но около 10% населения принадлежат к восточной или Византийской католической церкви.
"В Украине существует консенсус, причем не только среди католиков, но и среди православных и даже неверующих, что Папа Франциск сегодня является важнейшим моральным авторитетом в мире", — заявил Шевчук. — В народе говорят, что если Папа приедет в Украину, то война закончится. Они видят в папском визите жест вестника мира".
Дополнение
26 января Франциск возглавил международный день молитвы за мир в Украине, призвав к диалогу, который бы превалировал над предвзятыми интересами.
Чтобы посетить Украину, Папа должен быть приглашен правительством и религиозной властью.
Визит может осложнить ситуацию для Папы, который пытается улучшить отношения с Русской православной церковью.
В настоящее время планируется вторая встреча понтифика с Патриархом Кириллом. Их встреча на Кубе в 2016 году стала первой между Папой и русским Патриархом после великого раскола, который разделил христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.