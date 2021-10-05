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Вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Київ • УНН

 • 34321 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вісім областей України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19 та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 5 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:

  • Закарпатська область — 53,0%;
  • Запорізька область — 55,1%;
  • Рівненська область — 59,1%;
  • Херсонська область — 71,1%.

Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:

  • Чернівецькій області — 67,7

Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування “помаранчевій” зоні також відповідають:

  • Житомирська область — 20,3%;
  • Сумська область — 22,9%;
  • Харківська область — 23,2%.

Додамо

Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 9 846 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 881, летальних випадків — 317.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 100 331 особу. Із них першою дозою вакциновано — 51 472 людини, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 48 859 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13 млн щеплень.

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