Вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 5 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Закарпатська область — 53,0%;



Запорізька область — 55,1%;



Рівненська область — 59,1%;



Херсонська область — 71,1%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:



Чернівецькій області — 67,7



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 20,3%;



Сумська область — 22,9%;



Харківська область — 23,2%.



Додамо

Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 9 846 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 881, летальних випадків — 317.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 100 331 особу. Із них першою дозою вакциновано — 51 472 людини, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 48 859 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13 млн щеплень.