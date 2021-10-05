Вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вісім областей України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19 та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 5 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
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- Закарпатська область — 53,0%;
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- Запорізька область — 55,1%;
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- Рівненська область — 59,1%;
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- Херсонська область — 71,1%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:
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- Чернівецькій області — 67,7
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 20,3%;
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- Сумська область — 22,9%;
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- Харківська область — 23,2%.
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Додамо
Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 9 846 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 881, летальних випадків — 317.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 100 331 особу. Із них першою дозою вакциновано — 51 472 людини, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 48 859 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13 млн щеплень.