Восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Восемь областей Украины из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19 и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 5 октября “оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) соответствуют:
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- Закарпатская область — 53,0%;
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- Запорожская область — 55,1%;
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- Ровенская область — 59,1%;
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- Херсонская область — 71,1%.
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В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — ≤60 на 100 тысяч населения) фиксируют в:
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- Черновицкой области — 67,7
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Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования “оранжевой” зоне также соответствуют:
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- Житомирская область — 20,3%;
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- Сумская область — 22,9%;
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- Харьковская область — 23,2%.
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Добавим
В течение 4 октября в Украине зарегистрировали 9846 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1881, летальных случаев — 317.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 100 331 человека. Из них первой дозой прививки — 51 472 человека, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 48 859 человек. Всего с начала кампании сделано 13 млн прививок.