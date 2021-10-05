Кількість щеплень від COVID-19 після вихідних відновилася: за добу 100 тисяч

Цитата:

"100 331 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані - 48 859 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей. Загалом проведено 13 062 838 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.