Кількість щеплень від COVID-19 після вихідних відновилася: за добу 100 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 13 мільйонів щеплень. З них за останню добу - 100 тисяч, що утричі більше, ніж попереднього дня, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"100 331 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані - 48 859 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення; 339 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей. Загалом проведено 13 062 838 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.