Число прививок от COVID-19 после выходных восстановилось: за сутки 100 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 13 миллионов прививок. Из них за последние сутки - 100 тысяч, что в три раза больше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"100 331 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 4 октября 2021 года. Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы - 48 859 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 831 мобильная бригада, 2925 пунктов прививки; 339 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек. Всего проведено 13 062 838 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.