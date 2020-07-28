Вісім новачків: чинний чемпіон України оголосив заявку перед відновленням плей-офф УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Чинний чемпіон України основна команда хокейного клубу “Донбас” розпочала активну підготовку до догравання плей-офф-2019/20, а також старту чергового сезону, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Сьогодні хокеїсти провели перше тренування на льоду. Клуб продовжив співпрацю з деякими гравцями, а також уклав ряд угод з новими виконавцями.
У розпорядженні Сергія Вітера 30 хокеїстів серед яких 8-м новачків:
Воротарі — Олексій Трифонов, Богдан Дьяченко, Ілля Андрюхов (попередній клуб — “Дизель” Пенза, ВХЛ);
Захисники: Дмитро Ігнатенко, Олексій Кожевніков (попередній клуб — “Південний Урал” Орськ, ВХЛ), Микита Колесніков, Єгор Кутугін (попередній клуб — “Бейбарис” Атирау, Казахстан), Олександр Большаков, Філіп Пангелов-Юлдашев, Андрій Григор’єв, Олександр Яковлєв, Владислав Гончаров;
Нападники — Максим Разумов, Віталій Лялька, Вадим Мазур, Віталій Карамнов, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Cемён Валуйський (попередній клуб — “Хумо” Ташкент, ВХЛ), Віктор Туркін (попередній клуб — “Німан” Гродно, Білорусь), Микита Мільохін, Євген Монс (попередній клуб — ХК “Детва”, Словаччина), Андрій Сигарьов (попередній клуб — “Лада” Тольятті, ВХЛ), Віктор Захаров, Олександр Васильєв, Айнарс Подзіньш, Микита Буценко, Микола Казаковцев (попередній клуб — “Металург” Новокузнецьк, ВХЛ), Севастян Карпенко, Олег Шишлянніков.
Відзначимо, що першою перевіркою колективу Сергія Вітера стануть матчі традиційного передсезонного турніру ХК “Донбас”. Відкритий кубок Донбасу пройде з 25 по 27 серпня в Дружківці. Участь в турнірі візьмуть чотири кращі клуби України.
Крім того додамо, далі “Донбас” проведе вирішальні матчі сезону-2019/20 — плей-офф чемпіонату України з хокею — Української хокейної ліги. Перший матч донеччани проведуть 2 вересня.