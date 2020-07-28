Восемь новичков: действующий чемпион Украины объявил заявку перед восстановлением плей-офф УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Действующий чемпион Украины основная команда хоккейного клуба “Донбасс” начала активную подготовку к доигрыванию плей-офф-2019/20, а также старта очередного сезона, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Сегодня хоккеисты провели первую тренировку на льду. Клуб продолжил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями.
В распоряжении Сергея Витера 30 хоккеистов среди которых 8-м новичков:
Вратари — Алексей Трифонов, Богдан Дьяченко, Илья Андрюхов (предыдущий клуб — “Дизель” Пенза, ВХЛ)
Защитники: Дмитрий Игнатенко, Алексей Кожевников (предыдущий клуб — “Южный Урал” Орск, ВХЛ), Никита Колесников, Егор Кутугин (предыдущий клуб — “Бейбарыс” Атырау, Казахстан), Александр Большаков, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Александр Яковлев, Владислав Гончаров;
Нападающие — Максим Разумов, Виталий Лялька, Вадим Мазур, Виталий Карамнов, Илья Коренчук, Александр Костиков, Cемён Валуйский (предыдущий клуб — “Хумо” Ташкент, ВХЛ), Виктор Туркин (предыдущий клуб — “Неман” Гродно, Беларусь), Никита Мильохин, Евгений Монс (предыдущий клуб — ХК “Детва”, Словакия), Андрей Сигарева (предыдущий клуб — “Лада” Тольятти, ВХЛ), Виктор Захаров, Александр Васильев, Айнарс Подзиньш, Никита Буценко, Николай Казаковцева (предыдущий клуб — “Металлург” Новокузнецк, ВХЛ), Севастьян Карпенко, Олег Шишлянников.
Отметим, что первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК “Донбасс”. Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Участие в турнире примут четыре лучших клуба Украины.
Кроме того добавим, дальше “Донбасс” проведет решающие матчи сезона-2019/20 — плей-офф чемпионата Украины по хоккею — Украинский хоккейной лиги. Первый матч дончане проведут 2 сентября.