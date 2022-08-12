Вирок Гримчака не переглянули, він відбуває покарання у колонії – речниця САП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не поновила строк на оскарження вироку ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Він відбуває покарання в колонії, його було засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Деталі
На запитання, чи Гримчак відбуває покарання у Бориспільській виправній колонії №119, Постолюк відповіла: "Відбуває".
Також вона повідомила, що Апеляційна палата ВАКС не поновила строк на оскарження його вироку.
Доповнення
24 лютого 2022 року Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2 червня вирок Гримчака набув чинності.
14 серпня 2019 року затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.