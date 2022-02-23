Вищий антикорупційний суд засудив Юрія Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у вимаганні хабаря та шахрайстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
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Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши доводи сторін, суд визнав Юрія Гримчака винним у вчиненні злочинів, передбачених за 7-мо статтями Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Ексзаступника міністра було взято під варту у залі суду.
Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП про стягнення з вказаної особи майже 980 тис. гривень майнової шкоди. Разом з тим, судом додатково стягнуто з ексзаступника міністра ще 200 тис. гривень судових витрат.
Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті ВАС.