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Высший антикоррупционный суд приговорил Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Высший антикоррупционный суд приговорил Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Киев • УНН

 • 178762 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в вымогательстве взятки и мошенничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Рассмотрев материалы уголовного производства и заслушав доводы сторон, суд признал Юрия Грымчака виновным в совершении преступлений, предусмотренных по 7-мо статьям Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также суд изменил меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Экс-министр был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП о взыскании с указанного лица почти 980 тыс. Гривен имущественного ущерба. Вместе с тем, судом дополнительно взыскано с ексзаступника міністра еще 200 тыс. Гривен судебных издержек.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения в Апелляционной палате ВАС.

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