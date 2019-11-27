Виробництво курятини в Україні вимагає чималих затрат - АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Виробництво курятини в Україні вимагає чималих капіталовкладень. Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України, передає УНН.
Чималих грошей коштує будівництво птахоферми та забійного комплексу, уточнюють в АМКУ.
Крім того, високими є витрати на переробку та утилізацію відходів виробництва, формування каналів реалізації м’яса птиці тощо.
"Розміри капітальних вкладень є високими, а їх окупність доволі довготривала", - зазначають АМКУ.
Нагадаємо, минулого року "Вінницька птахофабрика", що входить до складу агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка витратила 2 млрд грн на розвиток тваринницьких комплексів, аби збільшити виробництво продукту до 167 тис. тонн курятини на рік.