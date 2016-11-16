Маски із зображенням Д.Трампа стали популярні у Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Єдиний завод в Японії з виробництва гумових масок Ogawa Studio більше ніж в сім разів збільшив виготовлення масок із зображенням Дональда Трампа після його перемоги на президентських виборах в США, передає УНН з посиланням на The Independent.
Якщо до виборів завод випускав 45 масок в день, то зараз — 350.
У маски Д.Трампа експресивний вираз обличчя, природна засмага, руде волосся. Працівники вручну малюють блакитні очі, щоб домогтися схожості з оригіналом.
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“Ми хочемо, щоб наші клієнти отримували задоволення від того, що можуть перевтілитися в образ Трампа. Вони можуть говорити що завгодно, бо їх ніхто все одно не впізнає”, — розповів представник компанії Такахіро Ягіхара.
Коштує виріб 3 400 йен (32$).