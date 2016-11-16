Маски с изображением Д.Трампа стали популярными в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Единственный завод в Японии по производству резиновых масок Ogawa Studio более чем в семь раз увеличил изготовление масок с изображением Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Если до выборов завод выпускал 45 масок в день, то сейчас - 350.
У маски Д.Трампа экспрессивное выражение лица, естественный загар, рыжие волосы. Работники вручную рисуют голубые глаза, чтобы добиться сходства с оригиналом.
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"Мы хотим, чтобы наши клиенты получали удовольствие от того, что могут превратиться в образ Трампа. Они могут говорить что угодно, потому что их никто все равно не узнает", - рассказал представитель компании Такахиро Ягихара.
Стоит изделие 3 400 йен (32 долл.).