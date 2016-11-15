Виплати ошуканим вкладникам розпочнуться за 20 днів після початку дії закону Президента - А.Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Виплати вкладникам банку "Михайлівський" розпочнуться за 20 днів після початку дії закону Президента щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та інших фінансових послуг, який на ранковому засіданні народні депутати внесли до порядку денного. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від БПП Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Перший крок зроблено. Ми внесли до порядку денного сьогоднішнього засідання законопроект Президента України 5390, який дозволить повернути кошти ошуканим вкладникам", - зазначив А.Герасимов.
Він повідомив, що о 14 годині законопроект має розглянути парламентський комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.
"Дуже важливо, щоб представник ошуканих вкладників, який запрошений на засідання комітету, наголошував, що комітет має винести рішення: рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 5390 за основу і в цілому. Це дуже важливо, адже приблизно о 16.30 цей закон ми маємо прийняти. І через 20 днів з моменту, як закон вступить в дію, розпочнеться виплата грошей", – підкреслив народний депутат.
А.Герасимов повідомив, що закон встановить обмеження, які не дозволять нечесним фінансовим установам ошукувати людей.
"Також силові державні органи отримають можливість арештовувати майно шахраїв", – сказав представник Президента України.