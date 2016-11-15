Выплаты обманутым вкладчикам начнутся через 20 дней после начала действия закона Президента - А.Герасимов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Выплаты вкладчикам банка "Михайловский" начнутся через 20 дней после начала действия закона Президента о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблением в сфере банковских и других финансовых услуг, который на утреннем заседании народные депутаты внесли в повестку дня. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Артур Герасимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Первый шаг сделан. Мы внесли в повестку дня сегодняшнего заседания законопроект Президента Украины 5390, который позволит вернуть средства обманутым вкладчикам", - отметил А.Герасимов.
Он сообщил, что в 14 часов законопроект должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
"Очень важно, чтобы представитель обманутых вкладчиков, который приглашен на заседание комитета, отмечал, что комитет должен вынести решение: рекомендовать Верховной Раде принять законопроект 5390 за основу и в целом. Это очень важно, ведь примерно в 16.30 этот закон мы должны принять. И через 20 дней с момента, как закон вступит в действие, начнется выплата денег", - подчеркнул народный депутат.
А.Герасимов сообщил, что закон установит ограничения, которые не позволят нечестным финансовым учреждениям обманывать людей.
"Также силовые государственные органы получат возможность арестовывать имущество мошенников", - сказал представитель Президента Украины.