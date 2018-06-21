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Випасав худобу: на Вінниччині блискавка вбила чоловіка

Київ • УНН

 • 16332 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Чоловіка у с. Уладівка Вінницької області вразила блискавка, коли він випасав худобу. У результаті він помер. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Інцидент стався 17 червня близько 18:30.

Так, чоловік 1970 року народження - житель села Уладівка Літинського району - випасав худобу на пасовищі та був на відкритій місцевості. Саме тоді почалася гроза.

"Чоловіка вразила блискавка, і він помер", – зазначили в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через удар блискавки у Лондоні затримали десятки авіарейсів 

Нагадаємо, удари блискавок під час злив спричинили виникнення пожеж у трьох приватних будинках на Хмельниччині. 

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