Выпасал скот: в Винницкой области молния убила мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Мужчину в с. Уладовка Винницкой области поразила молния, когда он пас скот. В результате он умер. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.
Инцидент произошел 17 июня около 18:30.
Так, мужчина 1970 года рождения - житель села Уладовка Литинского района - пас скот на пастбище и был на открытой местности. Именно тогда началась гроза.
"Мужчину поразила молния, и он умер", - отметили в полиции.
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Напомним, удары молний во время ливней повлекли возникновение пожаров в трех частных домах в Хмельницкой области.