Винуватця смертельної ДТП засудили до 6 років на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Жителя Закарпаття засудили до 6 років позбавлення волі за смертельну ДТП, в якій загинула дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Так, 31 березня цього року житель Рахівщини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у смт. Великий Бичків, не впорався із керуванням автомобіля “Ford Mondeo” та виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із зустрічною автівкою.
Унаслідок ДТП, водій та троє пасажирів автомобіля “Volkswagen Polo” отримали травми середнього ступеня тяжкості, а 3-річна дівчинка — померла на місці аварії.
Чоловіку визнали винним за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України та призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
Крім того, судом задоволено цивільні позови потерпілих на загальну суму майже 1,8 млн грн.