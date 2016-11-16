Виновника смертельного ДТП приговорили к 6 годам в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Жителя Закарпатской области приговорили к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Так, 31 марта этого года житель Раховского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в пгт. Великий Бычков, не справился с управлением автомобиля "Ford Mondeo" и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной машиной.
В результате ДТП, водитель и трое пассажиров автомобиля "Volkswagen Polo" получили травмы средней степени тяжести, а 3-летняя девочка - скончалась на месте аварии.
Мужчину признали виновным по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму почти 1,8 млн грн.