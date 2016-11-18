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Винуватця смертельної ДТП у Вінниці заарештували

Винуватця смертельної ДТП у Вінниці заарештували

Київ • УНН

 • 8381 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували підозрюваного у вчиненні ДТП у Вінниці, в якій загинула 36-річна жінка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Вчора, 17 листопада, по вулиці Соборній у місті Вінниця на трамвайній зупинці “Театральна” загинула 36-річна вінничанка, яка потрапила під колеса вантажівки “DAF”, виходячи з трамваю.

Вчора 21-річному підозрюваному було оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого та заарештував підозрюваного терміном на два місяці. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, жінка у Вінниці потрапила під колеса вантажівки, коли вийшла з трамвая.

Українські Національні Новини

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