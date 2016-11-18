Виновника смертельного ДТП в Виннице арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали подозреваемого в совершении ДТП в Виннице, в котором погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Вчера, 17 ноября, на улице Соборной в городе Винница на трамвайной остановке "Театральная" погибла 36-летняя винничанка, которая попала под колеса грузовика "DAF", выходя из трамвая.
Вчера 21-летнему подозреваемому было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал подозреваемого сроком на два месяца. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, как сообщал УНН, женщина в Виннице попала под колеса грузовика, когда вышла из трамвая.