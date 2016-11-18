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15 марта, 19:03 • 108729 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148698 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106716 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102361 просмотра

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Виновника смертельного ДТП в Виннице арестовали

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали подозреваемого в совершении ДТП в Виннице, в котором погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Вчера, 17 ноября, на улице Соборной в городе Винница на трамвайной остановке "Театральная" погибла 36-летняя винничанка, которая попала под колеса грузовика "DAF", выходя из трамвая.

Вчера 21-летнему подозреваемому было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал подозреваемого сроком на два месяца. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УНН, женщина в Виннице попала под колеса грузовика, когда вышла из трамвая.

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