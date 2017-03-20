Ймовірний винуватець ДТП на Харківщині скоїв самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У неділю, 19 березня, до Чугуївського відділу поліції о 12:40 звернулась мешканка села Леб’яже. Вона на території домоволодіння виявила тіло свого 64-річного свата, який покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Чоловік залишив передсмертну записку. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку стало те, що громадянин начебто скоїв ДТП”, — йдеться у повідомленні.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”. Проводиться перевірка.
Нагадаємо, 19 березня о 18:05 на проспекті Ювілейному, 42 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Встановлено, що 30-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись по проспекту Ювілейному від вулиці Гвардійців Широнінців в напрямку проспекту Льва Ландау, скоїв наїзд на двох пішоходів — чоловіка і жінку. Постраждалі від отриманих травм загинули на місці події. У той же час автомобіль Volkswagen під керуванням 44-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку, скоїв наїзд на загиблу жінку.