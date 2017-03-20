Вероятный виновник ДТП в Харьковской области совершил самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В воскресенье, 19 марта, в Чугуевский отдел полиции в 12:40 обратилась жительница села Лебяжье. Она на территории домовладения обнаружила тело своего 64-летнего свата, который покончил жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Мужчина оставил предсмертную записку. По предварительной информации, причиной такого поступка стало то, что гражданин якобы совершил ДТП ", - говорится в сообщении.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Проводится проверка.
Напомним, 19 марта в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42 произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие .
Установлено, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Юбилейный от улицы Гвардейцев Широнинцев в направлении проспекта Льва Ландау, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время автомобиль Volkswagen под управлением 44-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, совершил наезд на погибшую женщину.