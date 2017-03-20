Вероятный виновник ДТП в Харьковской области совершил самоубийство

"Мужчина оставил предсмертную записку. По предварительной информации, причиной такого поступка стало то, что гражданин якобы совершил ДТП ", - говорится в сообщении.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Проводится проверка.

Напомним, 19 марта в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42 произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие .

Установлено, что 30-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Юбилейный от улицы Гвардейцев Широнинцев в направлении проспекта Льва Ландау, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время автомобиль Volkswagen под управлением 44-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, совершил наезд на погибшую женщину.