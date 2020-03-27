Вінниця прозвітувала про наявність засобів індивідуального захисту

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш розповів про забезпеченість закладів охорони здоров’я міста засобами індивідуального захисту, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби міськради у Facebook.

"В цілому, станом на 26 березня, оснащеність закладів охорони здоров’я міста засобами індивідуального захисту наступна: у наявності рукавички для огляду – 23,8 тис. шт, щиток для обличчя – 602 шт, маски – 107,3 тисяч, респіратори – 2612 шт, дезінфекційні та антисептичні засоби – 50%. В закладах охорони здоров’я у наявності 238 швидких тестів на коронавірус, замовлено ще 3 750 тестів. З централізованого постачання отримано дві з 20 упаковок експрес-тестів. Кожна упаковка розрахована на 50 досліджень", - повідомив Шиш.

В цілому, закупівля засобів індивідуального захисту, необхідного обладнання та швидких тестів триває, каже Шиш.

"У процесі закупівлі знаходиться портативний УЗД-апарат, костюми біозахисту. Вдалося розмістити і підтвердити замовлення на 1000 таких костюмів. Також розміщені замовлення на пошиття захисних костюмів і бахіл. Інше обладнання - у процесі закупівлі або встановлення", - додав він.

Шиш нагадав, що медичні працівники Вінниці вже отримали перші 2500 карт спеціального типу для проїзду в міському транспорті.

"Всього між лікарнями розподілено 2500 карток. Замовлено ще 500 карток додатково", - розповів він.

Як повідомлялося в УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини "Наша Ряба".

"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", — повідомили у Косюка.

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