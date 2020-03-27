Вінниця прозвітувала про наявність засобів індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш розповів про забезпеченість закладів охорони здоров’я міста засобами індивідуального захисту, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби міськради у Facebook.
"В цілому, станом на 26 березня, оснащеність закладів охорони здоров’я міста засобами індивідуального захисту наступна: у наявності рукавички для огляду – 23,8 тис. шт, щиток для обличчя – 602 шт, маски – 107,3 тисяч, респіратори – 2612 шт, дезінфекційні та антисептичні засоби – 50%. В закладах охорони здоров’я у наявності 238 швидких тестів на коронавірус, замовлено ще 3 750 тестів. З централізованого постачання отримано дві з 20 упаковок експрес-тестів. Кожна упаковка розрахована на 50 досліджень", - повідомив Шиш.
В цілому, закупівля засобів індивідуального захисту, необхідного обладнання та швидких тестів триває, каже Шиш.
"У процесі закупівлі знаходиться портативний УЗД-апарат, костюми біозахисту. Вдалося розмістити і підтвердити замовлення на 1000 таких костюмів. Також розміщені замовлення на пошиття захисних костюмів і бахіл. Інше обладнання - у процесі закупівлі або встановлення", - додав він.
Шиш нагадав, що медичні працівники Вінниці вже отримали перші 2500 карт спеціального типу для проїзду в міському транспорті.
"Всього між лікарнями розподілено 2500 карток. Замовлено ще 500 карток додатково", - розповів він.
Як повідомлялося в УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини "Наша Ряба".
"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", — повідомили у Косюка.