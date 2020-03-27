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Винница отчиталась о наличии средств индивидуальной защиты

Винница отчиталась о наличии средств индивидуальной защиты

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш рассказал об обеспеченности учреждений здравоохранения города средствами индивидуальной защиты, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета в Facebook.

"В целом, по состоянию на 26 марта, оснащенность учреждений здравоохранения города средствами индивидуальной защиты следующая: в наличии перчатки для осмотра - 23,8 тыс. шт, щиток для лица - 602 шт, маски - 107,3 тыс., респираторы - 2612 шт, дезинфекционные и антисептические средства - 50%. В учреждениях здравоохранения в наличии 238 быстрых тестов на коронавирус, заказано еще 3750 тестов. С централизованного снабжения получено две из 20 упаковок экспресс-тестов. Каждая упаковка рассчитана на 50 исследований" , - сообщил Шиш.

В целом, закупка средств индивидуальной защиты, необходимого оборудования и быстрых тестов продолжается, говорит Шиш.

"В процессе закупки находится портативный УЗИ-аппарат, костюмы биозащиты. Удалось разместить и подтвердить заказ на 1000 таких костюмов. Также размещены заказы на пошив защитных костюмов и бахил. Другое оборудование - в процессе закупки или установления", - добавил он.

Шиш напомнил, что медицинские работники Винницы уже получили первые 2500 карт специального типа для проезда в городском транспорте.

"Всего между больницами распределено 2500 карточек. Заказано еще 500 карточек дополнительно", - рассказал он.

Как сообщалось в УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили в Косюка.

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