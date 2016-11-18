Вінницькому чиновнику оголосили підозру у відчуженні землі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вінницькому чиновнику оголосили підозру у незаконному відчуження земельної ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що керівнику одного із районних Управлінь Держгеокадастру надав земельну ділянку вартістю більше 600 тис. грн у власність під видом земель для ведення особистого селянського господарства, хоча вона сформована за рахунок земель промисловості та лісового фонду, які перебували у користуванні державних підприємств та установ.
Чиновнику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Санкцією статті передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.