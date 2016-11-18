Винницкому чиновнику объявили подозрение в отчуждении земли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Винницком чиновнику объявили подозрение в незаконном отчуждении земельного участка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что руководитель одного из районных управлений Госгеокадастра предоставил земельный участок стоимостью более 600 тыс. грн в собственность под видом земель для ведения личного сельского хозяйства, хотя он сформирован за счет земель промышленности и лесного фонда, находящихся в пользовании государственных предприятий и учреждений.
Чиновнику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.