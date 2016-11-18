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15 марта, 19:03 • 108720 просмотра

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15 марта, 13:44 • 148670 просмотра

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Винницкому чиновнику объявили подозрение в отчуждении земли

Винницкому чиновнику объявили подозрение в отчуждении земли

Киев • УНН

 • 7998 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Винницком чиновнику объявили подозрение в незаконном отчуждении земельного участка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что руководитель одного из районных управлений Госгеокадастра предоставил земельный участок стоимостью более 600 тыс. грн в собственность под видом земель для ведения личного сельского хозяйства, хотя он сформирован за счет земель промышленности и лесного фонда, находящихся в пользовании государственных предприятий и учреждений.

Чиновнику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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