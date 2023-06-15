Винищувачі МіГ-29 від Словаччини та Польщі вже у строю Повітряних сил - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Багатоцільові винищувачі радянського виробництва МіГ-29, які надали Україні Словаччина та Польща, вже стали до строю Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини. Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку та допомогу, а також сподіваємося побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу", – сказав Громов.
Доповнення
У квітні Міноборони Словаччини поінформувало, що країна передала Києву всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.
11 травня постійне представництво Польщі при ЄС повідомило, що Україна отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на дводенне засідання міністрів оборони Альянсу, заявив, що про ухвалення рішення щодо поставки Україні сучасних західних винищувачів поки говорити рано.