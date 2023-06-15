Истребители МиГ-29 от Словакии и Польши уже в строю Воздушных сил - Генштаб

Цитата

"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, которые получены в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии. Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь, а также надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в течение ближайшего времени", – сказал Громов.

Дополнение

В апреле Минобороны Словакии проинформировало, что страна передала Киеву все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

11 мая постоянное представительство Польши при ЕС сообщило, что Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на двухдневное заседание министров обороны Альянса, заявил, что о принятии решения о поставке Украине современных западных истребителей пока говорить рано.