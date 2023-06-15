Истребители МиГ-29 от Словакии и Польши уже в строю Воздушных сил - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Многоцелевые истребители советского производства МиГ-29, которые предоставили Украине Словакия и Польша, уже стали в строй Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, которые получены в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии. Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь, а также надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в течение ближайшего времени", – сказал Громов.
Дополнение
В апреле Минобороны Словакии проинформировало, что страна передала Киеву все 13 обещанных истребителей МиГ-29.
11 мая постоянное представительство Польши при ЕС сообщило, что Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на двухдневное заседание министров обороны Альянса, заявил, что о принятии решения о поставке Украине современных западных истребителей пока говорить рано.