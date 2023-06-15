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Истребители МиГ-29 от Словакии и Польши уже в строю Воздушных сил - Генштаб

Киев • УНН

 • 1679930 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Многоцелевые истребители советского производства МиГ-29, которые предоставили Украине Словакия и Польша, уже стали в строй Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Истребители МиГ-29 от Словакии и Польши уже в строю Воздушных сил - Генштаб

Цитата

"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, которые получены в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии. Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь, а также надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в течение ближайшего времени", – сказал Громов.

Дополнение

В апреле Минобороны Словакии проинформировало, что страна передала Киеву все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

11 мая постоянное представительство Польши при ЕС сообщило, что Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на двухдневное заседание министров обороны Альянса, заявил, что о принятии решения о поставке Украине современных западных истребителей пока говорить рано.

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