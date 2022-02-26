Вимога часу: МВС закликало українців вимкнути геолокацію в телефонах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців закликали вимкнути геолокацію у мобільних телефонах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкоджені, ворог починає орієнтуватися за скупченням моб трафіку", — написало МВС.
Нагадаємо
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах.