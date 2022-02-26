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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23777 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вимога часу: МВС закликало українців вимкнути геолокацію в телефонах

Вимога часу: МВС закликало українців вимкнути геолокацію в телефонах

Київ • УНН

 • 183191 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців закликали вимкнути геолокацію у мобільних телефонах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата

"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкоджені, ворог починає орієнтуватися за скупченням моб трафіку", — написало МВС.

Нагадаємо

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах.

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