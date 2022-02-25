Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
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Як зазначили, точки можна сфотографувати, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Посилання на бот — https://t.me/ukraine_avanger_bot.
"Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.