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Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів

Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів

Київ • УНН

 • 131263 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.

Деталі

Як зазначили, точки можна сфотографувати, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Посилання на бот — https://t.me/ukraine_avanger_bot.

"Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.

 

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