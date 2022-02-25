Киберполиция создала бот для сообщений о метках оккупантов

Детали

Как отметили, метки можно сфотографировать, и они попадут в единую базу на Google Maps. Ссылка на бот — https://t.me/ukraine_avanger_bot.

"Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку. Также к боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей", — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.