Киберполиция создала бот для сообщений о метках оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Детали
Как отметили, метки можно сфотографировать, и они попадут в единую базу на Google Maps. Ссылка на бот — https://t.me/ukraine_avanger_bot.
"Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку. Также к боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей", — говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.