Требование времени: МВД призвало украинцев выключить геолокацию в телефонах

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"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" у большинства уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплениям мобильного трафика", — написало МВД.

Напомним

Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.