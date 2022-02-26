Требование времени: МВД призвало украинцев выключить геолокацию в телефонах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинцев призвали выключить геолокацию в мобильных телефонах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и близких. "Метки" у большинства уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплениям мобильного трафика", — написало МВД.
Напомним
Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.