Вімблдон-2018: Цуренко подолала перше коло
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Другий номер жіночого тенісу України Леся Цуренко виграла матч першого кола основної сітки Вімблдону, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
В двох сетах наша співвітчизниця розібралася з 38-ю ракеткою світу угоркою Тімеа Бабош — 7:5, 6:2.
Наша співвітчизниця припустилася меншої кількості невимушених помилок — 18 проти 33 в угорки, реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів при 2-х ейсах і 4 подвійних помилках.
У другому колі Цуренко зіграє із Барбарою Стрицовою з Чехії (23 сіяна), яка вибила зі змагань росіянку Кузнєцову.
Примітно, що Цуренко в п’ятий раз в кар’єрі зіграє у другому колі Вімблдону. Її найкращим результатом на трав’яному Шоломі є — третє коло, яке було здобуте в минулому році.