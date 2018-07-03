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Уимблдон-2018: Цуренко преодолела первый круг

Уимблдон-2018: Цуренко преодолела первый круг

Киев  •  УНН

 • 12287 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко выиграла матч первого круга основной сетки Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В двух сетах наша соотечественница разобралась с 38-й ракеткой мира венгеркой Тимеа Бабоша — 7:5, 6:2.

Наша соотечественница допустила меньшее количество невынужденных ошибок — 18 против 33 в венгерки, реализовала 4 из 6 брейкпойнтов при 2-х ейсах и 4 двойных ошибках.

Во втором круге Цуренко сыграет с Барбарой Стрицовой из Чехии (23 сеяная), которая выбила из соревнований россиянку Кузнецову.

Примечательно, что Цуренко в пятый раз в карьере сыграет во втором круге Уимблдона. Ее лучшим результатом на травяном Шлеме есть — третий круг, который был достигнут в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

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