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Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”

Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016 року.

Слідчі ДФС викрили створення злочинної схеми кримінального правопорушенння, яка кваліфікується як фіктивне підприємництво. За їх даними, поки невідомі слідству особи, які створили (придбали) суб’єкти підприємницької діяльності ГО “Боксерський клуб “ГАРТ” та ТОВ “Інвестком- 2007” з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків та зборів.

Схема полягає у передачі права власності на торгові марки на офшорні компанії та одержання роялті за їх використання.

“Досліджуючи матеріали кримінального провадження, проводячи аналіз злочинної схеми, встановлено, що ці особи створили злочинну схему кримінального правопорушення, яка направлена на вчинення протиправних дій з використанням корпорації „S.Group“, основним напрямом діяльності якої є виробництво продуктів харчування під торговими марками „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“, „RIBALKA“, „SNEKKIN“ та з використанням суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ (які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення).

Слідством встановлено, що господарська діяльність та розрахункові операції відносно товарно-матеріальних цінностей, вироблених під вищевказаними торговими марками, серед яких: „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“, „RIBALKA“, „SNEKKIN“, здійснюється через суб’єкти підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“”, — йдеться в ухвалі суду.

Права власності торгових марок “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN” нині числяться за компанією “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED” (HE 335152, Кіпр).

“Проводячи досудове розслідування, було встановлено поланцюговий перехід прав власності на вищевказані торгові марки за період 2008—2015 років, а саме встановлено, що торгові марки „Semki“, „RED“, „Мачо“, „Козацька розвага“ передавалися між підприємствами нерезидентами, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення”, — зазначили слідчі.

У результаті, права власності на вищевказані торгові марки у 2015 році опинилися на офшорній компанії “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, куди і перераховували роялті “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт”.

При цьому всі ці особи були пов’язані між собою і мова йде про те, що таким чином вони уникали сплати податків та виводили кошти за кордон.

“Також встановлено, що при цьому ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ за умовами ліцензійних договорів, укладених із власниками торговельних марок, сплачували грошові кошти (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності.

Так, згідно з умовами ліцензійних договорів від 01.01.2011 року, за право використання торгової марки „SEMKI“ підприємство ТОВ „Продекспорт-2009“ перерахувало на рахунки компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 23 600 доларів США, а ТОВ „Снек Експорт“ в свою чергу перерахувало в адресу компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 1 569 240 доларів США.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що аналогічні операції по сплаті грошових коштів (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності проводились із компаніями „SOLDEX LIMITED“, „ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED“, „STERTAR SNACKS LIMITED“, „DIANATUS MANAGEMENT LIMITED“, які також задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.

За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок, ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ занизило суму, яка підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Так встановлено, що фактичними власниками усіх зазначених компаній (кінцевими бенефіціарами) є пов’язані між собою особи, а також той факт, що компанії „Lagrion Limited“, SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, було створено з метою передачі прав власності на торгові марки “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”.

Тим самим при здійсненні аналізу розрахунків ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт” встановлено, що останні здійснюють перерахунок грошових коштів на рахунки ТОВ “ІНВЕСТКОМ-2007” та ГО “Боксерський клуб „ГАРТ“, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення та мають ознаки фіктивності”, — зазначається в ухвалі суду.

Редакція УНН вирішила допомогти слідчим ДФС встановити осіб, які задіяні в злочинній схемі і які для слідства поки залишаються “невстановленими особами”.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим власником ТОВ “Снек Експорт” є Рибалка Віктор Федорович (батько народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).

Головою Ради директорів компанії “S.Group” є Рибалка Дмитро Вікторович (брат народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки).

Рибалка Віктор Федорович та Рибалка Дмитро Вікторович працюють помічнками народного депутата від “Радикальної партії” Рибалки Сергія Вікторовича.

Сам народний депутат від “Радикальної партії” Рибалка Сергій Вікторович володіє низкою патентів на промислові зразки і корисні моделі, за які отримує дохід у вигляді роялті від пов’язаної з ним компанії ТОВ “Снек Експорт”, що підтверджується його декларацією про доходи.

Кінцевим власником ТОВ “Продекспорт-2009” є Шмигленко Олексій Миколайович. У 2015 році він був спостерігачем від “Радикальної партії” під час виборів народних депутатів.

Торгові марки, які використовують у своїй діяльності компанії “родинного бізнесу” С.Рибалки, на сьогоднішній день повністю належать офшорним компаніям.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України також відкрила проти С.Рибалки кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків.

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