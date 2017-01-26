Разоблачили преступную схему отмывания средств через ТМ "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага"

Следователи ГФС разоблачили создание преступной схемы уголовного правопорушенння, которая квалифицируется как фиктивное предпринимательство. По их данным, пока неизвестны следствию лица, создавшие (приобретшие) субъекты предпринимательской деятельности ОО "Боксерский клуб "ГАРТ" и ООО "Инвестком-2007" с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и сборов.

Схема состоит в передаче права собственности на торговые марки на оффшорные компании и получении роялти за их использование.

"Исследуя материалы уголовного производства, проводя анализ преступной схемы, установлено, что эти лица создали преступную схему уголовного преступления, направленную на совершение противоправных действий с использованием корпорации "S.Group", основным направлением деятельности которой является производство продуктов питания под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN" и с использованием субъектов предпринимательской деятельности ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" (которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления).

Следствием установлено, что хозяйственная деятельность и расчетные операции в отношении товарно-материальных ценностей, производимых под вышеуказанными торговыми марками, среди которых: "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN", осуществляется через субъекты предпринимательской деятельности, которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления, а именно: ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт", - говорится в постановлении суда.

Права собственности торговых марок "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN" сейчас числятся за компанией "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED" (HE 335152, Кипр).

"Проводя досудебное расследование, был установлен цепочный переход прав собственности на вышеуказанные торговые марки за период 2008-2015 годов, а именно установлено, что торговые марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага" передавались между предприятиями нерезидентами, которые задействованы в преступной схеме уголовного преступления", - отметили следователи.

В результате, права собственности на вышеуказанные торговые марки в 2015 году оказались у оффшорной компании "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", куда и перечисляли роялти "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт".

При этом все эти лица были связаны между собой и речь идет о том, что таким образом они избегали уплаты налогов и выводили средства за границу.

"Также установлено, что при этом ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" по условиям лицензионных договоров, заключенных с владельцами торговых марок, платили денежные средства (роялти) за право использования указанных торговых марок, которые задействованы и используются в противоправной деятельности.

Так, согласно условиям лицензионных договоров от 01.01.2011 года, за право использования торговой марки "SEMKI" предприятие ООО "Продэкспорт-2009" перечислило на счета компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 23 600 долларов США, а ООО "Снэк Экспорт" в свою очередь перечислило в адрес компании "Lagrion Limited" (Кипр) денежные средства в общем размере 1 млн 569 тыс. 240 долларов США.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что аналогичные операции по уплате денежных средств (роялти) за право использования указанных торговых марок, которые задействованы и используются в противоправной деятельности проводились с компаниями "SOLDEX LIMITED", "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", которые также задействованы в преступной схеме уголовного преступления.

По результатам проведенных операций по перечислению денежных средств за право использования торговых марок, ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" занизили сумму, подлежащую налогообложению в соответствии с действующим законодательством Украины, включив выплаченные роялти в производственные расходы, по результатам чего в государственный бюджет Украины не поступили значительные суммы средств, в связи с чем произошло уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.

Так установлено, что фактическими владельцами всех указанных компаний (конечными бенефициарами) являются связанные между собой лица, а также тот факт, что компании "Lagrion Limited", SOLDEX LIMITED, "ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED", "STERTAR SNACKS LIMITED", "DIANATUS MANAGEMENT LIMITED", были созданы с целью передачи прав собственности на торговые марки "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага","RIBALKA", "SNEKKIN".

Тем самым при осуществлении анализа расчетов ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт" установлено, что последние осуществляют перерасчет денежных средств на счета ООО "ИНВЕСТКОМ-2007" и ОО "Боксерский клуб "ГАРТ", задействованных в преступной схеме уголовного преступления и имеющих признаки фиктивности", - отмечается в постановлении суда.

Редакция УНН решила помочь следователям ГФС установить лиц, которые задействованы в преступной схеме и которые для следствия пока остаются "неустановленными лицами".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным владельцем ООО "Снэк Экспорт" является Рыбалка Виктор Федорович (отец народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки).

Главой Совета директоров компании "S.Group" является Рыбалка Дмитрий Викторович (брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки).

Рыбалка Виктор Федорович и Рыбалка Дмитрий Викторович работают помощниками народного депутата от "Радикальной партии" Рыбалки Сергея Викторовича.

Сам народный депутат от "Радикальной партии" Рыбалка Сергей Викторович владеет рядом патентов на промышленные образцы и полезные модели, за которые получает доход в виде роялти от связанной с ним компании ООО "Снэк Экспорт", что подтверждается его декларацией о доходах.

Конечным владельцем ООО "Продэкспорт-2009" является Шмыгленко Алексей Николаевич. В 2015 году он был наблюдателем от "Радикальной партии" во время выборов народных депутатов.

Торговые марки, которые используют в своей деятельности компании "семейного бизнеса" С.Рыбалки, на сегодняшний день полностью принадлежат офшорным компаниям.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины также открыла против С.Рыбалка уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов.