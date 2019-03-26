Викрито наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Столичні правоохоронці викрили групу наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Прокуратурою міста Києва разом із співробітниками Київського міського управління ДВБ НП України та відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві під час розслідування кримінального провадження за фактами виготовлення та масового збуту наркотичних речовин встановлено групу наркодилерів, які виявилися причетними до вбивства людини", - йдеться в повідомленні.
У ході документування діяльності вказаної групи правоохоронці провели низку обшуків на території Київської та Черкаської областей. За результатами слідчих дій у фігурантів вилучили 8,5 кг наркотичного засобу канабіс, 600 г психотропної речовини амфетамін, пакувальні пакети, ваги, колби та скляні ємкості з залишками невідомої речовини.
"Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили що особи, викриті у незаконному обігу наркотичних речовин, причетні до вчинення ще одного тяжкого злочину, а саме вбивства людини, тіло якої зловмисники поховали неподалік одного з будинків у Київській області, де проводилися обшуки", - зазначили у прокуратурі.
Надалі за участі спеціалістів з кінологічного центру ГУНП в м. Києві та спеціально навченої собаки на місці події провели повторний невідкладний обшук. Під час нього вдалося встановити місце поховання небіжчика.
"Тіло вбитого чоловіка було ексгумовано та оглянуто за участю судово-медичного експерта. Сумнівів у вчиненні умисного вбивства у правоохоронців не залишилось", - додали у відомстві.
Згодом встановили особу померлого, його вбивці та обставини, за яких стався злочин.
Наразі слідчими та прокурорами затримано трьох осіб, які допомагали вбивці вивезти та поховати тіло. Самого підозрюваного у вбивстві оголосили в розшук. Слідство триває.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили схему наркодилерів, які торгували в Telegram за криптовалюту.