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Разоблачены наркодилеры, которые оказались причастными к убийству

Киев • УНН

 • 6839 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Столичные правоохранители разоблачили группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Разоблачены наркодилеры, которые оказались причастными к убийству

"Прокуратурой города Киева вместе с сотрудниками Киевского городского управления ДВБ НП Украины и отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в г. Киеве во время расследования уголовного производства по фактам изготовления и массового сбыта наркотических веществ установлена группа наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека", - говорится в сообщении.

В ходе документирования деятельности указанной группы правоохранители провели ряд обысков на территории Киевской и Черкасской областей. По результатам следственных действий у фигурантов изъяли 8,5 кг наркотического средства каннабис, 600 г психотропного вещества амфетамин, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что лица, уличенные в незаконном обороте наркотических веществ, причастны к совершению еще одного тяжкого преступления, а именно убийства человека, тело которого злоумышленники похоронили возле одного из домов в Киевской области, где проводились обыски", - отметили в прокуратуре.

В дальнейшем при участии специалистов из кинологического центра ГУНП в г. Киеве и специально обученной собаки на месте происшествия провели повторный неотложный обыск. Во время него удалось установить место захоронения покойника.

"Тело убитого мужчины были эксгумировано и осмотрено с участием судебно-медицинского эксперта. Сомнений в совершении умышленного убийства в правоохранителей не осталось", - добавили в ведомстве.

Впоследствии установили личность умершего, его убийцы и обстоятельства, при которых произошло преступление.

Сейчас следователями и прокурорами задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело. Самого подозреваемого в убийстве объявили в розыск. Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили схему наркодилеров, которые торговали в Telegram за криптовалюту.

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